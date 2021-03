Um primeiro tempo ruim; um segundo, consistente. Resultado: o Cruzeiro empatou com o São Raimundo (RR), nessa quinta-feira (11), fora de casa, e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo que, se esteve longe de ser brilhante, ficou marcado pela garra apresentada pelos celestes, na visão do técnico Felipe Conceição.

“Valeu pela luta, valeu pela alma, mostramos brios, e a equipe está de parabéns por isso”, destacou o comandante.

Embora ele tenha dito que o Cruzeiro conseguiu criar chances nas duas etapas, admitiu que houve uma diferença de rendimento ao longo do confronto. E ressaltou que haverá partidas como essa, em que o time terá que se superar em vários sentidos.

“Essa irregularidade de alternar desempenho vai acontecer com todos eles (jogadores). Tivemos pré-temporada curta e duelos seguidos. E o de hoje foi decisivo, com o campo do adversário, muito calor, viagem, era o jogo da vida do adversário... Temos que comemorar”, disse.

E, gradativamente, a Raposa vai evoluindo, de acordo com Conceição. “Com trabalho e sabedoria, devagarinho vamos colocando o tijolinho que temos que colocar. Hoje o tijolinho ficou na alma e na entrega”, comentou.