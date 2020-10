Na primeira entrevista como presidente reeleito do Cruzeiro, em 8 de outubro, quando questionado sobre a venda do zagueiro Edu, ao Athletico-PR, e do atacante Caio Rosa, ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, Sérgio Santos Rodrigues destacou a desvalorização que provoca o fato de um jogador, mesmo que jovem e promessa, estar na Série B. E isso foi um aspecto importante para que a Raposa negociasse o meia Maurício com o Interncional, numa transação que envolve a vinda do atacante Willian Potker para a Toca II.

Titular da Seleção Brasileira sub-20, destaque nos jogos recentes que a equipe fez, no interior de São Paulo, e presença praticamente certa no Sul-Americano do ano que vem, Maurício perde valor de mercado estando no Cruzeiro. Defendendo o Internacional, que briga pelo título brasileiro e joga ainda as Copas do Brasil e Libertadores, ele será muito mais valorizado se seguir a caminhada de sucesso com a camisa amarela.

Assim, ao ceder o jogador ao Colorado, dando aos gaúchos 20% dos 60% dos direitos econômicos do meia, a Raposa atende ao desejo de Felipão, que queria Willian Potker, terá grande parte do salário deste atleta pago pelo Internacional e aumenta consideravelmente a possibilidade de lucro numa venda futura de Maurício.

Não se pode descartar do cenário o fato de o acesso à Série A no ano que vem ainda ser um objetivo distante para o Cruzeiro, que fez um turno muito ruim na Série B, onde briga é contra o rebaixamento. E o Sul-Americano sub-20 já será disputado entre 2 e 27 de fevereiro do ano que vem, na Colômbia.

Esta competição atrai olheiros do mundo todo, principalmente da Europa. E com o Cruzeiro na Série B, os 60% dos direitos econômicos que o clube tinha de Maurício, valem menos que os 40% que ele tem agora, mas com ele defendendo o Internacional.

Segundo o portal Superesportes, o Colorado ainda dará uma compensação de R$ 1,2 milhão ao Cruzeiro pelo negócio. Mas ainda não está claro se isso será um pagamento a mais, além da maior parte do salário de Willian Potker que será pago pelos gaúchos.

Maurício assina com o clube do Beira-Rio por cinco temporadas. Já Potker, de 26 anos, chega à Toca II com um contrato de quatro anos.