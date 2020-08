Está chegando a hora do Atlético estrear no Campeonato Brasileiro. Domingo (9), o alvinegro fará o debute na competição mais importante do país contra aquele que é o time mais temido do país na atualidade. O duelo contra o Flamengo, no Maracanã, será o maior desafio, até o momento, da Era Sampaoli.

Titular absoluto do comandante argentino, o goleiro Rafael fará sua estreia pelo Galo numa competição nacional. Entrevistado desta sexta-feira (7), ele foi sabatinado sobre este primeiro confronto da Série A.

"As nossas preparações estão sendo todas muito especiais. A cada jogo que entramos em campo estamos mais confiantes. Queremos apresentar um futebol melhor ainda no domingo. Sabemos das expectativas de todos para esse jogo e espero que seja um duelo muito bom de se ver. O Flamengo é um grande adversário. Foi o campeão no ano passado e é o time a ser batido. Teremos 38 rodadas e serão todas importantes e com a mesma dificuldade. Mais do que focar em um ou outro rival, é começar bem a competição. Vamos lá buscar o nosso melhor jogo como equipe", destacou Rafael.

"Estamos vivendo um período de adaptação nesta pandemia. Sabemos que a presença do torcedor influencia muito no clima. Acredito que o que muda é a questão da concentração, que deve ser maior. Com estádio cheio, o ambiente fica mais propício para você estar sempre ligado. Mas, mesmo sem torcida no Maracanã, o Flamengo vai nos dar muito trabalho, queremos fazer um grande jogo e buscar um grande resultado", acrescenta.

