Ainda em negociação com o Atlético, para renovar ou não o vínculo que termina no fim do ano com o clube, o volante Elias vive fase de ascensão na era Rodrigo Santana. Aos 34 anos, o titular absoluto da posição tem agrado ao treinador e também à torcida nos últimos jogos e, com moral, deve receber atenção especial da diretoria do alvinegro.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, que manteve o Galo no G-4 do Campeonato Brasileiro, Tico, como é chamado pelos amigos, criticou bastante parte da imprensa que não valoriza o trabalho dos mineiros e que, ao invés de citá-lo como candidato ao título, menospreza a bela campanha realizada até a 14ª rodada do Brasileirão.

"Os comentaristas estavam falando do primeiro, segundo, terceiro... e pulando pro quinto. Estão esquecendo do quarto: a gente. Mas deixa esquecer, vamos comendo pelas beiradas. Vamos brigar pelo título", disse Elias, ao final do duelo desse sábado (10), na Arena Independência.

"A gente nunca deixou de ser uma equipe unida, forte, dentro e fora de campo", acrescentou, ao ser questionado sobre a união da equipe, mesmo nos momentos adversos da temporada.

