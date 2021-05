Além das convocações de Vargas pelo Chile, Alonso pelo Paraguai, Savarino pela Venezuela e Arana e Guga pela Seleção Olímpica, o Atlético recebeu a notícia de que o meio-campista Alan Franco foi chamado pelo Equador para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O volante, reserva com o técnico Cuca no Galo, vai defender as cores de seu país nos duelos com o Brasil, nesta sexta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, e o Peru, no dia 8, às 18h, no estádio Casa Blanca, em Quito.

Pelas redes sociais, o clube alvinegro mandou "boa sorte" ao atleta equatoriano.

🇪🇨 Alan Franco na seleção equatoriana!



🏆 O meio-campista foi convocado por Gustavo Alfaro para os jogos do Equador contra Brasil e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022! Vamos, Franco! pic.twitter.com/faKcG7aRJ4 — Atlético 😷 (@Atletico) May 31, 2021

Pelo Atlético, Franco entrou em campo 40 vezes e marcou três gols. Com Cuca, no entanto, vem sendo pouco aproveitado. Nesta temporada, foram apenas sete participações com a camisa preta e branca.

O Galo tem seis jogadores impossibilitados de jogar nesta quarta (2), contra o Remo, pela Copa do Brasil, por conta de convocações, além do atacante Keno, ainda lesionado.