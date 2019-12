Os cerca de R$ 300 mil arrecadados bruto pelo Cruzeiro na derrota de 2 a 0 para o Palmeiras, na tarde do último domingo (8), no Mineirão, resultado que decretou o rebaixamento do clube à Série B do Campeonato Brasileiro, é com certeza menor que o valor que terá de ser pago pela Raposa à administração do estádio pelo vandalismo provocado por seus torcedores.

Só TVs dos anéis de bares são quase 50 totalmente quebradas. No setor amarelo, centenas de cadeiras foram danificadas, principalmente na parte superior.

Vários banheiros foram quebrados, sendo que um deles, no amarelo inferior, está totalmente destruído.

O Mineirão ainda contabiliza o tamanho do prejuízo. Antes e depois de qualquer partida é feita uma vistoria em conjunto com o clube mandante.

Até o final da semana o Mineirão deve ter o valor do prejuízo que será pago pelo Cruzeiro. O certo é que ele deve ser maior que a arrecadação bruta da derrota para o Palmeiras.



Veja vídeo:



