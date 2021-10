A vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, nessa sexta-feira (8), no estádio Couto Pereira, certamente está entre as melhores atuações do Cruzeiro na atual edição do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com autoridade, o time celeste encarou o líder da competição e, com muita intensidade, construiu um dois a zero no placar antes dos dez minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, ainda controlando a partida, selou o marcador com um gol de cabeça e encaminhou o segundo triunfo consecutivo na Segunda Divisão.

Após o confronto na capital paranaense, o técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou a atuação dos seus comandados, fazendo questão de destacar a postura agressiva que a equipe teve durante os 90 minutos.

"Vitória convincente. Jogamos com propriedade, jogamos como tem que jogar o Cruzeiro. Respeitamos o adversário, mas viemos na casa do adversário e jogamos. Foi o que fizemos. O Cruzeiro jogou com propriedade, isso é importante. Jogou como Cruzeiro o tempo todo. Respeitar, mas não temer o adversário. Vitória convincente”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva.

O experiente comandante também citou outros comportamentos do time estrelado que o agradaram diante do Coxa.

"Dei os parabéns aos jogadores após o fim do jogo porque eles jogaram uma partida muito boa. Muita técnica, responsabilidade tática, sabendo que o que o adversário iria fazer dentro do campo. Trabalhamos na semana as variações do Coritiba, como se apresentava".

Na 11ª posição, com 38 pontos, o Cruzeiro agora volta o foco para o Botafogo, adversário da próxima terça-feira (12), às 21h30, no Independência, pela 30ª rodada da Série B.

