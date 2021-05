O atacante Eduardo Vargas foi convocado para a seleção chilena para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, contra a Argentina, em 3 de junho, fora de casa, e Bolívia, cinco dias depois, em Santiago.

Com isso, o jogador, de 31 anos, vai desfalcar o Galo em dois jogos. O primeiro contra o Remo, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Belém, no dia 2 de junho.

Vargas também ficará de fora da partida contra o Sport, em 6 de junho, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Dependendo da data de apresentação dos jogadores, ainda não divulgada à imprensa pela seleção chilena, o camisa 10 do Galo também pode ficar de fora da estreia do Alvinegro na Série A, marcada para este domingo, às 11h, contra o Fortaleza, no Mineirão.

Outros desfalques

Eduardo Vargas é o terceiro desfalque já confirmado do Atlético para o período da próxima data Fifa, que vai durar de 31 de maio a 8 de junho. O primeiro foi o lateral-esquerdo Guilherme Arana, chamado para amistosos da seleção olímpica contra Cabo Verde e Sérvia.

Em seguida, foi a vez do zagueiro Junior Alonso entrar na lista do Paraguai para os duelos com Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias.

A lista ainda pode aumentar, caso o atacante Savarino entre na relação da Venezuela para os confrontos com Bolívia e Uruguai.

Leia Mais:

Após ouvir áudio na FMF, Salum afirma que VAR impediu árbitro de campo de revisar lance polêmico

Com evolução defensiva, Atlético chega a 11 partidas seguidas de invencibilidade na temporada

Galo já fez sua parte, mas três brasileiros ainda buscam vaga nas oitavas da Copa Libertadores