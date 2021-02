Contratado no fim de 2020 junto ao Tigres, do México, o atacante Eduardo Vargas ainda não conseguiu repetir, no Atlético, as excelentes atuações quando foi comandando pelo técnico Jorge Sampaoli na La U e também na seleção chilena.

Com 11 jogos realizados pelo Alvinegro, o jogador de 31 anos marcou apenas dois gols. Contudo, tem ajudado nas assistências. Na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, ele foi o responsável por anotar, de pênalti, o tento final.

Insatisfeito com o próprio rendimento, Vargas falou abertamente à imprensa sobre o momento ruim. Ele foi o entrevistado do dia, por via remota, na Cidade do Galo.

"Meu rendimento atual não está sendo muito bom, eu sou jogador de fazer gol e não estou fazendo. Tenho que tentar chegar mais vezes na área quando o Savarino, Keno, Arana fazem os cruzamentos. Às vezes não estou ou chego tarde. Acredito na minha continuidade e por isso estou trabalhando para tentar fazer mais gols", disse o chileno.

"Fiquei chateado na hora que o goleiro pegou o gol, mas depois fiquei feliz. Não quis comemorar porque ele pegou, mas acontece. Agora estou trabalhando para tentar fazer mais gols e tentar ter mais possibilidades de gol", finalizou.

Nesta quarta-feira (3), o Galo encara o Goiás, na Serrinha. A partida será válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.