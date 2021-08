Vargas reencontrou o caminho das redes, pelo Atlético, neste domingo

Pouco mais de dois meses e meio depois, o atacante Vargas voltou a estufar as redes pelo Atlético. O fim do jejum foi concretizado neste domingo (1), nos 2 a 0 para cima do Athletico-PR, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último tento do camisa 10 pelo Galo havia sido no dia 13 de maio, na vitória por 3 a 1 sobre o América de Cali, em Barranquilla, na Colômbia, pela quarta jornada do grupo H da Copa Libertadores.

Depois disso, ele passou em branco em cinco partidas da equipe mineira, serviu a seleção chilena durante um período e, recentemente, se recuperava da Covid-19.

Neste domingo, ele reencontrou o caminho das redes, ao converter uma penalidade aos 15 minutos do segundo tempo diante do Furacão. Além disso, coroou uma performance de alto nível dando a assistência para o gol de Neto, aos 23 da etapa final, embora tenha manchado um pouco sua atuação por ter sido expulso, após levar dois cartões amarelos em menos de quatro minutos.