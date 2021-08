Com os dois gols marcados nos últimos dois jogos do Atlético - a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no Brasileiro, e a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Copa do Brasil -, Eduardo Vargas igualou Nacho Fernández na vice-artilharia do Galo na temporada.

Assim como o argentino, o atacante chileno soma agora sete gols nas competições válidas em 2021. Os dois juntos, porém, não chegam ao número alcançado por Hulk, o goleador da equipe no ano, com 16 bolas na rede.

Nesta temporada, Vargas anotou gol contra Patrocinense, Pouso Alegre e Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, Cerro Porteño e América de Cali, pela Libertadores, Athletico-PR, no Brasileiro, e Bahia, pela Copa do Brasil.

Por conta do cartão vermelho recebido diante do Furacão, o avante chileno desfalca o time mineiro neste domingo (8), às 16h, contra o Juventude, pela 15ª rodada da Série A.