O Atlético poder ter um importante reforço para o duelo com o Corinthians, no próximo sábado (14), às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Oficializado como novo reforço alvinegro nesta segunda, o atacante Eduardo Vargas teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e está apto a estrear pelo Galo.

A regularização do chileno acontece em um momento em que o técnico Jorge Sampaoli não pode contar com Savarino, que está servindo à seleção da Venezuela, e vai ficar de fora do confronto com o Timão.

Com a ausência de Allan Franco, convocado pelo Equador, e com dúvida se Nathan vai se recuperar a tempo de um edema no músculo posterior da coxa esquerda, a tendência é de que Vargas, inclusive, possa iniciar jogando diante da equipe paulista.

Como vinha treinando e jogando normalmente o Tigres, do México, e já participou do treinamento desta segunda na Cidade do Galo, a parte física não deve ser empecilho para a estreia do chileno no sábado.

