O Vasco depende do Fluminense para não fazer companhia a Cruzeiro e Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, neste domingo (21), deixa o Cruzmaltino com chances de superar apenas o Fortaleza, entre os times fora da zona de rebaixamento, mas para isso, dependerá de uma derrota do tricolor cearense para o carioca na próxima quinta-feira (25), quando será disputada a última rodada do Brasileirão. O confronto será às 21h30, no Maracanã.

Menos mal para o Vasco, que também na próxima quinta-feira recebe o Goiás, às 21h30, em São Januário, é que a equipe das Laranjeiras briga por vaga na Copa Libertadores de 2021.

Se não conseguir a façanha de escapar do descenso, o Vasco disputará a Série B pela quarta vez, todas na Era dos Pontos Corridos, iniciada na competição em 2006.

E desta vez, será de forma diferente, pois terá as companhias de Cruzeiro, primeiro grande desde 2006 que não consegue o acesso na primeira temporada na Segundona, e o Botafogo, que jogará a Série B pela terceira vez em sua história.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 0

Cássio, Fágner (Michel), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Araos (Cazares); Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira), Mateus Vital (Otero) e Léo Natel (Joel). Técnico: Vágner Mancini

VASCO 0

Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Andrey (Juninho) e Carlinhos (Marcos Júnior); Yago Pikachu (Gabriel Pec), Cano (Tiago Reis) e Talles Magno (Ygor Catatau). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 21 de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÃO AMARELO: Fagner (Corinthians); Talles Magno e Marcos Junior (Vasco)