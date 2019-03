A vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, na noite de quinta-feira, (28), garantiu ao Vasco a classificação à final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e a realização de mais um clássico contra o Flamengo. O rival, porém, vai escalar um time reserva no duelo marcado para domingo, no Maracanã, situação que foi minimizada pelos jogadores vascaínos.



"Essa história de novo. Vamos jogar contra o Flamengo. Eles que decidam lá (qual time será escalado). Na súmula, não está Flamengo B. vamos lutar para conquistar esse título", avisou o zagueiro Leandro Castán.



Também pela Taça Rio, em sua fase de classificação, os rivais se enfrentaram, com o Flamengo utilizando novamente os reservas. Nem por isso, porém, o clássico deixou de ser quente, terminando empatado por 1 a 1, com um gol de pênalti de Maxi López nos minutos finais determinando a igualdade.



Agora, então, o Flamengo poupará os seus principais jogadores porque o clássico tem pouca importância para o time, que está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca e terá compromisso pela Copa Libertadores na quarta-feira, contra o Peñarol, no Maracanã. Já o Vasco garantirá presença na decisão se faturar a Taça Rio.



Na noite de quinta, o Vasco dominou a maior parte do duelo com o Bangu, marcou o seu gol com Tiago Reis, mas também correu riscos nos minutos, pois a sua vantagem era mínima e recuou, chegando a ser pressionado pelo Bangu, que só precisava empatar para ir à final da Taça Rio.



O técnico Alberto Valentim, porém, minimizou os sustos e elogiou o desempenho e a paciência da equipe para construir a vitória. "Gostei muito da atuação do time. Se tivéssemos matado o jogo com dois ou três contra-ataques... Conseguimos jogar no campo do adversário, que é muito difícil. Mostrei no vídeo algumas vezes. É importante não perder o equilíbrio, rodar a bola. Hoje conseguimos fazer bem e ter um pouco mais de paciência para que o gol saísse. Estão de parabéns porque fizeram bem", disse.