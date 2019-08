Fazer o dever de casa para não entrar na zona de rebaixamento. Este é o principal objetivo do Cruzeiro contra o Vasco, neste domingo (1), às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para conseguir o objetivo a Raposa precisa melhorar o desempenho como mandante contra o time carioca. Nesta década a estatística do confronto não é tão favorável para a equipe estrelada se for levado em conta as partidas em território mineiro.

Em seis confrontos envolvendo Cruzeiro e Vasco em Minas Gerais houve apenas uma vitória azul e branca, contra duas vitórias do time Cruzmaltino e três empates.

Há seis anos o Cruzeiro, então comandado por Marcelo Oliveira, vencia o Vasco pela última vez em BH. Em 2013 o time celeste derrotou o clube da Cruz de Malta por 5 a 3 com dois belos gols de Lucas Silva. Por coincidência aquele jogo também aconteceu no dia 1º de setembro.

No ano em que esta década foi aberta, em 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro foi facilmente dominado pelo time carioca. O 3 a 0 para o Vasco, com direito a gol de Diego Souza aplicando um chapéu em Fábio, simbolizou o ano difícil para a equipe estrelada, que só escapou da zona de rebaixamento na última rodada.

No ano seguinte, no estádio Melão, em Varginha, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Em 2015, no Mineirão, o também ficou na igualdade, desta vez em 2 a 2.

O Vasco voltou a vencer como visitante em 2017. O zagueiro Paulão marcou o gol da vitória por 1 a 0 no Gigante da Pampulha.

Em 2018, foram dois confrontos em Belo Horizonte. Pela fase de grupos da Libertadores, as duas equipes não saíram do empate sem gols. No Brasileirão, o jogo terminou em 1 a 1.