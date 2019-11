O fechamento do Mineirão em 2010, pois o estádio seria reformado para ser uma das sedes das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014), promoveu um retrocesso na história do clássico entre Atlético e Cruzeiro.

Isso porque quando o estádio foi reaberto, em fevereiro de 2013, já não era mais a casa atleticana. Isso porque o Galo tinha fechado um contrato de exploração comerical do Independência. Assim, Belo Horizonte perdeu uma de suas maiores manifestações culturais, que era o clássico entre Atlético e Cruzeiro com as duas torcidas dividindo o Gigante da Pampulha.

Confira abaixo a linha do tempo que tirou de atleticanos e cruzeirenses a chance de viver esta emoção: