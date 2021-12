Contagem regressiva para a principal competição das categorias de base do país. Entre os dias 2 de 25 de janeiro será realizada a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Minas Gerais será representada pelo trio de ferro de Belo Horizonte: América, Atlético e Cruzeiro, além do Serranense, de Nova Serrana.

Campeão do torneio em 1996, o Coelho está no Grupo 11, sediado em São Carlos, ao lado de Falcon-SE, São Carlense e São Carlos.

O Alviverde estreará no dia 3 de janeiro, às 19h15, diante do Falcon-SE. Três dias depois, o desafio será diante do São Carlos, novamente às 19h15.

A equipe comandada pelo técnico William Batista encerrará a fase inicial do campeonato no dia 9 de janeiro, às 19h15, contra o São-Carlense.

Atlético

Vencedor da Copa São Paulo em 1975, 1976 e 1983, o Atlético está no Grupo 4, com sede em Lins, ao lado de Linense, Andirá-AC e Desportivo Aliança-AL.

O Galo debutará na competição no dia 2 de janeiro, às 20h45, contra o Desportivo Aliança-AL.

A segunda partida do Alvinegro na chave está marcada para o dia 5 de janeiro, às 17h15, diante do Andirá-AC.

Os comandados do técnico Marcos Valadares fecham a participação nesta etapa do torneio no dia 8 de janeiro, às 16h30, em confronto com o Linense.

Cruzeiro

Dono do título da Copinha em 2007, o Cruzeiro vai jogar pelo Grupo 20 da competição, locado em Itapira, tendo como adversários o Itapirense, o Retrô-PE e o Palmas-TO.

A estreia da Raposa será diante do Palmas-TO, no dia 5 de janeiro, às 19h30.

Três dias depois, o time celeste vai encarar o Retrô-PE, às 14h.

Por fim, a equipe do técnico Mário Henrique fechará a etapa inicial do torneio diante do Itapirense, no dia 11 de janeiro, às 11h.

Vale lembrar que os dois primeiros colocados dos 32 grupos avançarão para as fases de mata-mata.

Confira a tabela dos times mineiros na primeira fase da Copa São Paulo:

América

03/01/2021 - América x Falcon-SE – 19h15

06/01/2021- América x São Carlos – 19h15

09/01/2021 - América x São-Carlense – 19h15

Atlético

02/01/2021 - Atlético x Desportivo Aliança-AL – 19h15

05/01/2021 – Atlético x Andirá- AC – 17h15

08/01/2021 – Atlético x Linense - 16h30

Cruzeiro

05/01/2021 – Cruzeiro x Palmas-TO – 19h30

08/01/2021 – Cruzeiro x Retrô-PE – 14h

11/01/201 – Cruzeiro x Itapirense - 11h

Serranense

05/01/2021- Serranense x Náutico - 15h15

08/01/2021 - Serranense x Ibrachina-SP - 13h

11/01/2021 - Serranense x Inter de Limeira - 13h