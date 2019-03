Os torcedores que pretendem assistir ao jogo do Cruzeiro contra o time venezuelano Deportivo Lara pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (27), no Mineirão, contarão com um esquema especial de transporte, conforme a BHTrans. A linha 55 (Move Mineirão) começa a operar às 18h30 com intervalo de 15 minutos, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B - avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A última linha em direção ao estádio deixará a estação às 21h.

Já para a volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme demanda, com partidas após 22h30. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento também pode ser efetuado com o Cartão BHBus. Além do embarque na estação no Centro, a linha também contará com embarque e desembarque ao longo da avenida Presidente Antônio Carlos, nas estações Senai, São Francisco e UFMG. Já na região do estádio, os torcedores desembarcarão próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após o jogo, os coletivos partirão da avenida C.

Ainda de acordo com a BHTrans, a linha tem o objetivo de ampliar as opções para os torcedores e incentivar o uso do transporte coletivo, com mais comodidade e agilidade, favorecendo, também, a fluidez do tráfego no entorno do estádio. Os torcedores chegarão e sairão do jogo por rotas controladas e, para o acesso ao estádio, a recomendação é que utilizem o transporte coletivo.

Medidas operacionais

- A partir das 20h de terça-feira, dia 26, serão implantadas reservas de área no anel interno e logo a seguir no anel externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito.

- Na quarta-feira, dia 27, cinco horas antes do jogo, serão realizados os fechamentos das interseções do entorno do estádio.

- Devido à mudança de circulação na pista interna da avenida Antônio Abraão Caram para facilitar o acesso ao estacionamento, será interditado o cruzamento da avenida Coronel Oscar Paschoal com avenida Antônio Abraão Caram cinco horas antes do início do jogo.

- Haverá a inversão da Rua Rebelo Horta.

- Excepcionalmente, as Estações de Transferência Mineirão e UFMG funcionarão até às 2h do dia 28/03.

Táxi

Será implantado um ponto de táxi na avenida Antônio Abrão Caram, entre a avenida C e a bilheteria do Portão Norte (neste sentido), junto ao passeio do Mineirão.

Estacionamento

O estacionamento interno do Mineirão conta com 2.800 vagas gerenciadas pela Minas Arena. Agentes de trânsito irão informar sobre a lotação.

Segue abaixo o número de vagas ofertadas no entorno do Mineirão:

Vagas para veículos particulares: 522

Vagas para táxi: 35

Vagas para veículos de lanche rápido: 13

Vagas para viaturas PMMG: 14

Vagas para viaturas BHTrans: 5

Vagas para o transporte coletivo: 4

Bicicletas

A Minas Arena disponibiliza dois bicicletários, um na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e outro no Estacionamento G1 coberto, após entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram. São 98 vagas e não há cobrança pela utilização.

Transporte Coletivo

As seguintes linhas do transporte coletivo atendem o entorno do Mineirão:

- Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

- Linha MOVE 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

- Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

- Linha MOVE 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

- Linha MOVE 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

- 5106 – (Bandeirantes/ BH Shopping);

- 5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

- Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

- Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey)

Leia mais:

Cruzeiro enfrenta Deportivo Lara querendo disparar na liderança do grupo na Libertadores

Diante do Lara, Cruzeiro buscará 30º jogo invicto, em casa, pela fase de grupos da Libertadores

Jussani garante que semifinais contra o Cruzeiro são outro campeonato para o América