Uma nova era começa neste domingo (18) para o Cruzeiro, contra o Santos, às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro: a Era Rogério Ceni. E nesta nova saga da história da Raposa, espera-se que o time tenha um comportamento diferente dos últimos meses sob o comando de Mano Menezes. Em outras palavras, a China Azul anseia que a equipe seja agressiva no ataque, compacta no meio de campo e sólida na defesa, para ainda galgar a final da Copa do Brasil e, sobretudo, afastar o quanto antes o fantasma do rebaixamento no Nacional.

Não se sabe qual será a formação titular que vai entrar em campo para encarar o líder do campeonato. No entanto, é grande a expectativa de alguma surpresa, seja na escalação, seja na estratégia que Ceni promoverá, com o intuito de neutralizar o oponente, dirigido por Jorge Sampaoli, uma das inspirações do ex-goleiro do São Paulo em sua trajetória como treinador.

De qualquer forma, imagina-se seja Cruzeiro mais competitivo e que venderá caro a derrota a partir de agora. Pelo menos é o que o próprio Ceni garante.

“Quando você repete muito (um tipo de) treino, você vai automatizando para fazer o time jogar de maneira clara. Vamos implantar uma forma de trabalho da melhor maneira possível. Se os jogadores comprarem a ideia, nós vamos buscar algo, porque qualidade eles têm. A ideia é de fazer um time cada vez mais rápido”, disse o novo comandante celeste.

Uma boa briga deve ficar justamente na linha de frente. Adepto de um esquema com centroavante de área, Rogério Ceni deverá escalar Fred ou Sassá. O primeiro vive um jejum de 16 jogos consecutivos sem balançar as redes. O outro marcou o tento do empate em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, no último domingo (11).

CRUZEIRO X SANTOS

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mineirão

Horário: 16h

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior, todos gaúchos

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Premiere

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique e Ariel Cabral (Jadson); Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Fred (Sassá)

Técnico: Rogério Ceni

SANTOS

Everson; Victor Ferraz; Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez; Derlis González, Eduardo Sasha e Soteldo

Técnico: Jorge Sampaoli