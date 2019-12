O corpo de Maria Salomé da Silva, de 86 anos, a dona Salomé, famosa e querida torcedora do Cruzeiro, é velado desde as 7h desta quarta-feira (11) no Ginásio Poliesportivo de Contagem, localizado no bairro Riacho. O velório é aberto ao público e, além de amigos e familiares, torcedores cruzeirenses também compareceram ao local para a despedida.

Dona Salomé era presença constante nos jogos do seu time do coração no Mineirão e também trabalhava na sede administrativa do Cruzeiro, no Barro Preto. Torcedora celeste desde o berço, costumava dizer que o time era sua "primeira casa" e sempre andava carregando raposas de pelúcia e bonecos de jogadores, além da clássica camisa azul.

Ela teve um infarto após o último jogo do Cruzeiro, no domingo (8), que terminou com o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Salomé foi atendida ainda no posto médico do Mineirão e, dali, foi encaminhada para um hospital particular, onde acabou falecendo na madrugada dessa terça-feira (10).

A partida da torcedora mais querida do time gerou comoção e homenagens por parte do Mineirão, da torcida e do próprio clube.

