A famosa "Lei do Ex" entrou em ação no 2 a 2 entre CSA x Atlético, nesta quarta-feira (16), e não foi favorável aos alvinegros. O atacante Alecsandro, campeão da Libertadores de 2013 pelo Galo, foi o responsável pelo primeiro gol dos alagoanos na história do confronto contra o time mineiro; este foi o sexto embate.

Aos 38 anos, 'LeLec' aproveitou falha do lateral-esquerdo Fábio Santos, na origem da jogada, subiu mais que Léo Silva e, com uma "bomba" no cabeceio, empurrou a bola para o fundo das redes de Cleiton. Este, inclusive, também foi o primeiro dele na competição mais importante do país.

Entrevistado na seção Papo em Dia no ínicio deste ano, Alecsandro revelou que em 2017 esteve próximo de retornar ao Atlético, mas, por resistência de algumas pessoas do clube, viu a oportunidade não se tornar real.

"Tive a chance de voltar no fim de 2017. Não cabe a mim falar, mas pessoas dentro do clube dificultaram a minha volta. Fiquei muito feliz com o convite e a possibilidade de voltar. Era o Oswaldo de Oliveira o treinador. O Lásaro, hoje vice-presidente, foi uma das pessoas a favor. Mas você sabe como é o clube", contou em janeiro.

"Na época existia um diretor executivo e outras pessoas que acabaram dificultando a minha ida e não deu certo. Lamentei não ir, pois era uma vontade minha voltar, até pelo projeto de buscar vencer novamente a Libertadores, mas passou. Por todo respeito e carinho que tenho e recebo do torcedor – vejo nas redes sociais quase todos os dias de atleticanos me agradecendo e pedindo para volta", acrescentou.

Com 50 jogos feitos com a camisa preta e branca, o atacante deixou sua marca em 11 oportunidades. Ele foi campeão mineiro e da Libertadores.