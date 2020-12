Dois dos times mais tradicionais desta edição da Série B, Vitória e Cruzeiro fazem, nesta sexta-feira (11), às 21h30, no Barradão, um duelo direto na parte intermediária da classificação do torneio.

Na 11ª colocação, a Raposa tem 35 pontos, dois a mais do que o Rubro-Negro, que aparece na 14ª colocação e, assim como time celeste, busca uma sequencia de triunfos almejar objetivos maiores na parte final da competição.

Para o confronto desta sexta, o Leão terá duas novidades, uma dentro e a outra fora de campo.

Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate com o Cuiabá, na última rodada, o atacante Léo Ceará - vice-artilheiro do campeonato, com 12 gols - volta a ficar à disposição.

Ceará deve entrar na vaga do equatoriano Jordy Caicedo, e formar o ataque ao lado de Vico.

Já no banco de reservas, o Vitória terá a estreia do técnico Mazola Júnior, que comandou apenas um treinamento, e já vai debutar pelo Rubro-Negro no Barradão.

Velho conhecido

Uma das opções de Mazola para encarar a Raposa é um velho conhecido da torcida cruzeirense.

Com passagem pelo clube estrelado entre 2008 e 2009, o meio-campista Gerson Magrão faz parte do elenco do Leão e vem sendo acionado em vários jogos desta Série B, muitos saindo do banco de reservas.

A passagem de Magrão pela Toca da Raposa II foi marcada pelo vice-campeonato da Copa Libertadores, em 2009.

Na época atuando na lateral-esquerda, o jogador foi titular nos dois jogos da decisão do torneio, que acabou sendo vencida pelo Estudiantes, da Argentina.

De acordo com o portal CruzeiroPédia, Gerson Magrão disputou 54 jogos e marcou cinco gols pelo Cruzeiro.

Dupla de zaga experiente

Assim como o Cruzeiro, que conta com Manoel e Léo, que busca retomar espaço no clube, após se recuperar de uma lesão, o Vitória também conta com uma dupla de zagueiros experientes nesta Série B.

Com passagens por Flamengo, Corinthians e Grêmio, Wallace, de 33 anos é uma das lideranças da equipe Rubro-Negra, e deve enfrentar a Raposa, após se recuperar de um trauma no pé.

Pelo Timão, Wallace conquistou os títulos do Brasileirão (2011), Libertadores (2012)e Mundial de Clubes (2012).

Pela equipe carioca, o defensor foi campeão da Copa do Brasil (2013).

A dupla de zaga do Vitória deverá ser completada pelo também experiente Maurício Ramos, de 35 anos, conhecido pela longa passagem pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil de 2012.