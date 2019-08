Contratado com a missão de recolocar o Cruzeiro no caminho das vitórias, o técnico Rogério Ceni busca alternativas para dar fim ao péssimo momento que a equipe atravessa na temporada.

Já na sua entrevista coletiva de apresentação, Ceni sinalizou a possibilidade de aproveitar mais os jovens jogadores da Raposa, dando mais vitalidade ao time, que vem sofrendo críticas principalmente pela idade de vários jogadores do elenco, que já ultrapassaram os 30 anos.

"Quando cheguei ao São Paulo em 2017, o clube não tinha condições de investir em contratações. Puxamos sete jogadores que renderam 180 milhões em vendas. Não tem idade, preciso de alma e coração. Para mim, é o que basta. Preciso conhecer mais desses jovens jogadores, vou procurar o mais rapidamente possível saber sobre eles. Bom jogador tem seu espaço", completou Ceni durante a coletiva.

Entre as peças que podem dar novo gás ao time estrelado está o atacante Welinton, de 20 anos, que foi alçado para treinar com o time principal do Cruzeiro nessa semana.

Com a velocidade e a explosão como principais características, o atacante chamou à atenção logo no primeiro treinamento do novo técnico à frente da Raposa.

Em uma intensa atividade de finalizações, Rogério Ceni promoveu uma espécie de competição entre os atletas, que iam sendo eliminado à medida em que não conseguiam fazer os gols.

Ao final da atividade, Welinton se destacou, vencendo a disputa ao lado do zagueiro Fabrício Bruno.

Aval do comandante

Encerrado o primeiro treinamento da nova comissão técnica, na última terça-feira, Ricardo Resende, treinador da equipe Sub-20 do Cruzeiro foi cumprimentar Rogério Ceni e os auxiliares, e teve uma breve conversa com o novo comandante do Cruzeiro.

O papo selou a indicação que já havia sido feita pelo departamento de futebol do clube, e Welinton passaria a integrar os treinamentos do time principal, podendo disputar partidas pelo Sub-20 sempre que requisitado.

Em contato com o Hoje em Dia, Resende mostrou muito otimismo em relação ao futuro de Welinton no time principal, fazendo questão de destacar as qualidades do atacante.

“O Welinton é um atacante de beirada, um ponta direita com muita velocidade, que tem um bom ataque ao espaço. O Rogério gosta de jogadores de velocidade na beirada do campo. O Welinton fez um ótimo primeiro semestre no Sub-20 e tenho certeza que se adaptando ao profissional, que tem atletas experientes como Robinho, Thiago Neves, Fred, ele pode corresponder às expectativas do Rogério Ceni e do Cruzeiro”, disse Resende.

Em 2019, Welinton disputou 29 jogos e marcou quatro gols pelo Sub-20. Titular absoluto da categoria, o atleta é bastante elogiado por profissionais da base do clube, que veem no atacante um perfil europeu, principalmente por conseguir aliar a altura (1,85m) com a velocidade.

No time de cima, o atacante se junta a Maurício, Edu, Adriano, Popó, Ederson e Weverton, que também tem idade para atuar pelo Sub-20, e já integram o elenco principal desde que a equipe era comandada por Mano Menezes.

Reação

Com a possibilidade de contar com Welinton ao menos como opção no banco de reservas, o Cruzeiro enfrenta o Santos, neste domingo (17), às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na 17ª posição, com 11 pontos, a Raposa precisa de triunfo e de um tropeço do Fluminense - que tem um ponto a mais na tabela - para deixar o deixar a zona de rebaixamento do torneio.

O time carioca enfrenta o CSA, neste domingo, às 16h, no Maracanã.