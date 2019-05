Este conteúdo é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.

O primeiro golpe se restringiu aos fãs de Fernando Alonso, ao próprio piloto e à equipe McLaren, que infelizmente não deu ao aspirante da sonhada Tríplice Coroa (vencedor do Grande Prêmio de Mônaco, das 24hs de Le Mans e das 500 Milhas de Indianápolis) um carro capaz sequer de classificá-lo para a prova que lhe daria a "última peça" que faltava. Mais sorte no ano que vem!

Já o segundo atinge a todos os amantes da velocidade: o falecimento de Niki Lauda. O austríaco, nascido em 1949, sagrou-se três vezes Campeão Mundial de F1 (1975, 1977 e 1984), dois deles alcançados após sobreviver ao grave acidente em Nürburgring em 1976. Fica, aqui, o saudosismo à famosa rivalidade de Lauda com o inglês James Hunt, retratada no espetacular filme "Rush", e a admiração pela sua luta contra os ferimentos do citado acidente. R.I.P. Niki.

Só nos resta correr.

Neste sábado (25), o Kartódromo RBC Racing recebe a 2ª etapa do Campeonato Total Kart / Hoje em Dia. Com grid cheio nas duas categorias, o Campeonato promete grandes disputas entre os (as) pilotos pelo lugar mais alto do pódio.

Largando na frente, às 14h15, a Categoria Hoje em Dia é liderada por Leonardo Haiduck, que defende a vitória obtida na etapa anterior contra Carlo Tenaglia (2º). Na tabela, ambos empatam com 25 pontos, pois Tenaglia somou a volta mais rápida naquela etapa. Adalberto Diniz (3º), Cláudio Dumont (4º) e Adriano Lima (5º) prometem incomodar os líderes.

A Categoria Cirúrgica Shopping inicia as atividades às 15h. Werlerson Oliveira é quem está ditando as regras por lá, com Lucas Matias (2º) e Bruno Wilke (3º) no seu encalço, os dois últimos empatados devido à volta rápida de Wilke na etapa. Anderson Aguiar (4º) e Petrônio Cunha (5º) completam o top 5.

Início de Campeonato, tudo pode acontecer! Portanto, vale a pena acompanhar cada momento!

O kartódromo fica na Rodovia MG-424 – Km 3, s/n - Vespasiano. A entrada é franca. Venha e traga toda a família. Mais informações em www.totalkart.com.br.

Apoio: Jornal Hoje em Dia, Cirúrgica Shopping, Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidroligth, Penteadeira Salon.