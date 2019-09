Vencer, vencer, vencer. Assim como no trecho do hino, o Atlético não tem outra opção para o próximo domingo (15), quando enfrenta o Internacional pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para às 11h, no Independência, poderá quebrar uma sequência de quatro derrotas seguidas do alvinegro.

No duelo contra o Colorado, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana terá pela frente um adversário que, até o momento, faz campanha pífia como visitante na Série A. Com a terceira pior campanha entre os 20 clubes participantes, os gaúchos somaram apenas 4 pontos em 24 disputados fora de seus domínios. Foram 7 derrotas, uma vitória e outro empate.

O Galo, por sua vez, tem a oitava melhor campanha como mandante. Em 27 pontos disputados até a 18ª rodada, os mineiros atingiram 17. Com as 5 vitórias, os dois empates e as duas derrotas, os donos da casa no próximo fim de semana têm 63% de aproveitamento em Belo Horizonte.

Na classificação geral, o Inter aparece na sexta colocação, com 30 pontos. O Atlético, com três a menos, aparece na oitava posição. O líder Flamengo aparece no topo da tabela, de forma isolada, com 39.