O dia 3 de agosto é bastante esperado no Cruzeiro, já que nesta data será colocada em discussão a possibilidade de venda da Campestre 2, imóvel subutilizado do clube, e que poderá render dinheiro para pagamento de dívidas da Raposa.

Na última segunda-feira o presidente do Conselho Deliberativo celeste detalhou por meio de um comunicado como será realizado o encontro, e determinou pontos específicos para a manutenção da segurança sanitária dos presentes, que discutirão o tema em reunião presencial no parque esportivo do Barro Preto.

Ao Hoje em Dia, o presidente da Mesa Diretora do Conselho, Paulo Pedrosa, que já tornou pública seu apoio pela venda da Campestre 2, esmiuçou como os conselheiros acompanharão o encontro, tido como "crucial" para o momento do clube.

"A reunião será realizada em duas quadras abertas que temos no clube, obedecendo todos os espaços (distanciamento social). Colocaremos 400 cadeiras, mas a estimativa de presença não deve passar de 300 conselheiros. Essa é uma estimativa que eu tenho", revelou Paulo Pedrosa.

O comunicado elencou medidas sanitárias para a segurança dos presentes. O documento emitido pelo presidente do Conselho afirma que a votação será em ambiente aberto e ventilado, terá controle de presença para evitar aglomeração, higienização com exigência do uso de máscaras, cabine de sanitização e medição de temperatura dos presentes.

A reunião terá duas etapas. Em um primeiro momento o presidente executivo do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, fará uma apresentação para detalhar as dívidas emergenciais do clube. Depois haverá um momento para debate das ideias e opiniões dos conselheiros. Nessa conversa também será deliberado a metodologia do voto, se aberto ou fechado.

"Será colocado em votação também a proposta de voto aberto, importante saber (conselheiro entender o momento do clube), que a situação é muito delicada. O Cruzeiro precisa dessa alienaão para pagar dívidas. O esclarecimento era a solitação de conselheiros. Aprovada a alineação receberemos as propostas, a discussão será antes e depois vamos votar quem é a favor e contra (a alienação)", explicou Pedrosa, que garantiu a realização do encontro em segurança.

"Toda a estrutura espalhada direitinho conforme manda os protocolos de sáude, protocolos sanitários", disse.

Quórum

O que gerou polêmica nos últimos dias foi a interpretação do artigo 20 do Estatuto do Cruzeiro, que trata sobre o quórum em reuniões para discussão de venda de imóveis do clube. Há uma ala no Conselho Deliberativo que entende que o documento que rege a agremiação fala em aprovação de 90% de todos os conselheiros para alienar determinados bens imóveis, dentre esses está a Campestre 2.

Entretanto, a ala da posição tanto executiva quanto da presidência do Conselho, entende que os nove décimos citados no referido artigo falam sobre nove décimos dos presentes à reunião.

"O presidente (do Cruzeiro) vai fazer em Power Point uma apresentação, claro que será debatido amplamente, discutido, isso é democracia. Eu sou, particularmente, amplamente, totalmente a favor da alienação, e acredito que vamos aprovar com mais de 90% dos presentes", disse o presidente do Conselho Paulo Pedrosa em entrevista ao Hoje em Dia.