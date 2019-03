Torcedores que ainda não garantiram o ingresso para a partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara-VEN, marcada para a próxima quarta-feira (27), ainda podem garantir as entradas para a disputa. A venda nas bilheterias acontece a partir desta segunda-feira (25).

Até terça-feira (26), os ingressos serão comercializados no Ginásio do Barro Preto e na bilheteria Sul do Mineirão, das 10h às 19h. No dia do confronto, as entradas serão vendidas na sede do clube até as 17h. No Gigante da Pampulha, os torcedores têm até o intervalo da partida para garantirem os ingressos.



Locais de venda e horários:

- Ginásio do Barro Preto (Rua Ouro Preto, s/n - em frente ao Fórum)

Segunda-feira (25/03): 10h às 19h

Terça-feira (26/03): 10h às 19h

Quarta-feira (27/03): 10h às 17h

- Bilheteria Sul do Mineirão

Segunda-feira (25/03): 10h às 19h

Terça-feira (26/03): 10h às 19h

Quarta-feira (27/03): 10h até o intervalo da partida

Valores dos ingressos:

Amarelo Inferior/Laranja Inferior: R$ 40

Vermelho Inferior: R$ 60

Amarelo Superior/Laranja Superior: R$ 60

Vermelho Superior: R$ 80

Roxo Superior: R$ 120

Leia mais:

Agora vai? Deportivo Lara inicia viagem rumo a Belo Horizonte