Depois da temporada mais vitoriosa de sua história, o Atlético voltará a campo na próxima quarta-feira (26), às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Para o duelo com o Villa Nova, em Nova Lima, a torcida alvinegra poderá adquirir até 980 ingressos, que custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). A venda dos bilhetes será iniciada neste sábado (22).

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida no Castor Cifuentes precisarão ir até o estádio para comprar os ingressos. A bilheteria estará aberta ao público de 9h às 15h deste sábado e também de 9h às 15h da segunda-feira (24).

Em função da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Nova Lima só liberou a presença de 50% da capacidade de público do estádio Castor Cifuentes.

O primeiro jogo do Atlético no Estadual como mandante será diante do Tombense, no dia 29 (sábado), às 16h30. O palco será o Independência, já que o Mineirão estará voltado para a partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.