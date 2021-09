A venda de ingressos para a partida entre Atlético e Internacional, neste sábado (2), às 21h, será iniciada nesta quinta-feira (30). Os bilhetes têm preços a partir de R$ 49.

A venda será exclusivamente online, pelo site do programa Galo na Veia. Para efetuar a compra, é necessário informar nome completo, CPF e telefone.

Todos os torcedores devem apresentar o voucher do ingresso, preferencialmente impresso, e teste de Covid-19 impresso com resultado negativo e que tenha sido realizado no período de 72 horas que antecede a partida, independentemente de o torcedor já estar plenamente vacinado.

Serão aceitos somente resultados impressos dos testes tipo RT - PCR ou testes rápidos de Antígeno.

Também é necessário apresentar documento de identificação e usar máscara, cobrindo boca e nariz.

A abertura de portões de acesso à Esplanada e ao interior do estádio acontecerá às 18h.

Está permitida a venda de bebidas alcoólicas tanto na Esplanada como no interior do Mineirão, até o intervalo do jogo.

Datas e horários do início da venda para cada categoria do GNV:

30/9 (20h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

1/10 (8h): GNV Prata (55% de desconto)

1/10 (12h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

1/10 (16h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV (sem desconto)

1/10 (20h): Não sócios (sem desconto)

Os sócios GNV Forte e Vingador, GNV Preto e GNV Prata poderão comprar o seu ingresso, com o respectivo desconto, e mais um ingresso adicional com 50% de desconto.

Preços por setor já com descontos:

Laranja Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$49,00

GNV Prata: R$63,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$70,00

Ingresso Adicional: R$70,00

Não Sócio: R$140,00

Laranja Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$49,00

GNV Prata: R$63,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$70,00

Ingresso Adicional: R$70,00

Não Sócio: R$140,00

Amarelo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$49,00

GNV Prata: R$63,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$70,00

Ingresso Adicional: R$70,00

Não Sócio: R$140,00

Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$49,00

GNV Prata: R$63,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$70,00

Ingresso Adicional: R$70,00

Não Sócio: R$140,00

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$63,00

GNV Prata: R$81,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$90,00

Ingresso Adicional: R$90,00

Não Sócio: R$180,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$63,00

GNV Prata: R$81,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$90,00

Ingresso Adicional: R$90,00

Não Sócio: R$180,00

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$87,50

GNV Prata: R$112,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$125,00

Ingresso Adicional: R$125,00

Não Sócio: R$250,00

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$105,00

GNV Prata: R$135,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$150,00

Ingresso Adicional: R$150,00

Não Sócio: R$300,00

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.