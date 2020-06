O zagueiro Edu, revelação das categorias de base do Cruzeiro, usou sua conta particular no Instagram para se despedir do clube. Vendido ao Athletico-PR por R$ 3 milhões - valor pago pelo Furacão por 70% dos direitos econômicos do defensor - o jogador de apenas 19 anos usou a palavra "gratidão" para manifestar seu agradecimento ao Cruzeiro.

"Encerrando o meu ciclo no clube que me abriu as portas. Foram 12 anos de muito respeito e dedicação por essa camisa, representando vocês dentro de campo. Só tenho a agradecer por todos que cruzaram meu caminho nesse tempo e me proporcionaram momentos inesquecíveis durante todos esses anos. Gratidão, essa é a melhor palavra para descrever meus sentimentos, por todo o aprendizado e crescimento. Até logo", postou.

Edu foi promovido ao time principal do Cruzeiro em 2019, mas apenas nesta temporada fez sua estreia oficial. Foram três jogos fora de sua posição original. Zagueiro de ofício, Edu acabou improvisado como volante pelo técnico Adilson Batista.