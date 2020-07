Há exatos quatro anos, o venezuelano Romulo Otero era apresentado como reforço do Atlético, ma gestão do ex-presidente Daniel Nepomuceno. Na época, ele defendia, por empréstimo, o Huachipato, do Chile.

Apelidado de "Escorpião", o meia coleciona partidas boas e ruins pelo alvinegro e encanta a todos com o poder do chute. Venenoso nas cobranças de bola parada (faltas e escanteio), Otero é um pesadelo para os goleiros adversários.

Em 2018, o jogador de 27 anos chegou a ser emprestado ao futebol árabe, mas no meio de 2019 retornou ao Brasil para ser mais uma opção do setor de meio de campo no Galo.

Números pelo Atlético:



133 jogos

26 gols

60 vitórias

34 empates

39 derrotas

🏆 Mineiro de 2017

Relembre o dia da apresentação de Otero na Cidade do Galo: