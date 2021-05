O Cruzeiro apresentou na manhã desta terça-feira (4), o nono reforço para a temporada.

Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Bissoli chega empolgado para buscar um lugar no time celeste.

Na entrevista de apresentação, na Toca da Raposa II, o jogador de 23 anos afirmou que pode atuar em várias posições no sistema ofensivo e garantiu empenho com a camisa estrelada.

“Posso agregar bastante tanto com minha juventude, com a minha vontade. Eu acredito ser um atacante de mobilidade, de poder fazer várias funções, de poder dar uma certa movimentação no ataque. No que for possível, vou dar meu melhor, fazer meu máximo para o bem do Cruzeiro”, disse o novo dono da camisa 19.

Na mesma conferência, Bissoli também falou mais sobre suas características, a concorrência na equipe celeste, revelou quais são suas inspirações no futebol e o que o motivou a deixar o Furacão rumo ao clube estrelado.

Confira outros temas comentados pelo novo atacante do Cruzeiro

Concorrência

Características e inspiração

Olha, em relação as minhas características, eu sou atacante e jogo também pelos lados, pela faixa central. Acredito que, independentemente de onde a gente jogar, a gente tem que dar nosso melhor, e fazer a função que o treinador pedir. Em relação a jogadores, eu tenho várias referências, tanto o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, atacantes que tem boa finalização, que faz muito gol, então eu tento sempre me inspirar e admirar esse tipo de jogadores.

Expectativa

Olha, eu chego com expectativa muito grande, vejo como uma grande oportunidade de poder vestir a camisa do Cruzeiro, time gigante no futebol brasileiro. E espero poder dar muitas alegrias, pelo que me passaram está sendo construído aqui um projeto muito bom. Isso que me fez despertar vir para cá, então, acredito que vai ser um ano vitorioso e se Deus quiser vamos trazer muitos títulos no centenário.

Trocar a Série A pela Série B

Meu interesse de vir para cá, trocar a Série A por Série B, foi o projeto que me foi apresentado. O Cruzeiro é um clube gigante, a Série B não é o lugar dele, e eu pretendo fazer parte disso, de fazer parte desse acesso, de voltar a colocar o clube na elite do futebol. Em relação aos meus companheiros, cada um tem sua história, eles construíram a história deles, histórias vitoriosas, espero aqui poder aprender com eles também, ter uma disputa sadia, se pudesse jogar todos juntos, seria perfeito, mas eu espero poder ajudar com minha juventude, vontade e determinação e que seja tudo pelo bem do Cruzeiro.

Regularização

Oficializado e apresentado, Bissoli agora aguarda a regularização de seu nome junto à CBF para ficar à disposição da comissão técnica.

Como o regulamento do Campeonato Mineiro autoriza a inscrição de novos jogadores durante toda a disputa, o atacante aguarda sua regularização junto à CBF para ficar à disposição da comissão técnica já para o duelo com o Coelho.

Derrotado no jogo de ida por 2 a 1, o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final do torneio.