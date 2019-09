Disposto a conseguir a melhor colocação possível no grid de largada do GP da Rússia de Fórmula 1, já que perderá cinco posições por conta de atualizações do motor Honda de sua Red Bull, o holandês Max Verstappen surpreendeu nesta sexta-feira e com o melhor tempo do segundo treino livre para a 16.ª etapa da temporada de 2019 foi o mais rápido do dia no circuito de Sochi.



Depois do monegasco Charles Leclerc liderar o primeiro treino livre com a Ferrari, Verstappen respondeu no duelo dos jovens pilotos da categoria máxima do automobilismo com o tempo de 1min33s162 na melhor de suas 29 voltas na segunda sessão. Ficou à frente de Leclerc, que terminou a mais de três décimos de segundo do rival com 1min33s497.



Vencedora de todos os GPs na Rússia até agora, as Mercedes novamente decepcionaram. O carro mais rápido da atividade da tarde em Sochi foi o do finlandês Valtteri Bottas, terceiro colocado com 0s646 atrás de Verstappen (1min33s808). Mais uma vez ficou na frente do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, que fechou o dia sem encaixar uma grande volta e foi quase 0s8 mais lento que o holandês (1min33s960).



Depois de vencer o GP de Cingapura no domingo passado e encerrar um jejum de 22 corridas sem triunfo na Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, teve uma sexta-feira apagada. Depois de ficar em terceiro no primeiro treino livre, o tetracampeão mundial terminou apenas em quinto na segunda sessão com 1min34s201.



O sexto colocado foi o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso. Sergio Pérez, mexicano da Racing Point, fechou o treino livre em sétimo lugar, à frente do alemão Nico Hulkenberg, da Renault. O canadense Lance Stroll foi o nono com a Racing Point, enquanto que o tailandês Alexander Albon completou o Top 10 com a Red Bull, mais de dois segundos atrás de Verstappen.



Os pilotos voltarão a acelerar em Sochi neste sábado com o terceiro treino livre às 6 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 9 horas (de Brasília). A largada para o GP de Cingapura será às 8h10 do domingo.