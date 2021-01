Após a classificação suada contra o Corinthians, o Atlético poderá dar a volta olímpica no Campeonato Brasileiro Sub-20. Para isso, os comandados de Marcos Valadares terão que superar o Athletico-PR na decisão. Sentir o gostinho do título, inclusive, é algo que ficou no "quase" para um atleta do elenco alvinegro.

A experiência de disputar a final da competição não é algo inédito para o lateral esquerdo Vinicius Nogueira, de 19 anos. Na edição passada, o atleta também chegou à decisão, quando defendia as cores do Palmeiras, mas acabou sendo derrotado pelo Flamengo.

"É muito gratificante ser finalista do Brasileiro Sub-20 pela segunda vez consecutiva. A sensação de viver isso novamente é única. Nenhuma final é igual à outra. Sempre tem algo diferente", destaca.

Leia mais:

Com pitada de emoção, Atlético despacha o Corinthians e decidirá o Campeonato Brasileiro Sub-20

O jogo de ida contra o Athletico-PR será no próximo domingo (17), às 20h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. A volta acontecerá no domingo seguinte (24), também às 20h, em Curitiba.

"A gente tem praticamente uma semana para treinar e chegar preparados à partida. Vamos com a mente tranquila e focados, sabendo o que fazer em campo. Estamos com o pensamento positivo e confiantes que temos condições de conquistar o campeonato", finaliza o lateral.