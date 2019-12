Horas após ter sido afastado oficialmente do elenco do Cruzeiro, o meia Thiago Neves usou as redes sociais para afirmar que não vai se manifestar sobre o episódio.

Nesta segunda-feira (2), o gestor de futebol da Raposa, Zezé Perrella divulgou um vídeo em que comunica a punição ao meia.

Na publicação, Perrella citou a foto em que TN10 aparece em um show realizado no último domingo, no Mineirão. O dirigente lembrou que o jogador está em recuperação de um edema na coxa, que o tirou do duelo com o Vasco, nesta segunda-feira, em São Januário, indicando o que seria uma falta de comprometimento do jogador.

O mandatário afirmou que o meia não joga mais no clube enquanto ele estiver na diretoria, e que vai trabalhar para que o jogador, que tem contrato até dezembro de 2020, seja negociado.

Confira abaixo a mensagem publicada por Thiago Neves, em sua conta no instagram.