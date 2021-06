Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, nesse domingo (13), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético se prepara para uma semana intensa, com compromissos dentro e fora de campo.

Sem muito tempo para descanso, o elenco já se reapresenta na manhã desta segunda-feira.

No dia seguinte, após treinar novamente no período matutino, o Alvinegro já embarca no período da tarde para Porto Alegre.

Na quarta-feira, o Galo vai encarar o Internacional, às 19h, no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.

Vacina

Na quinta pela manhã, a delegação atleticana vaia até Assunção, no Paraguai, onde vai receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, ofertada pela Conmebol.

No dia 20 de março, também na capital paraguaia, após o jogo com o Cerro Porteño, pela Libertadores, jogadores, comissão técnica e demais funcionários do clube receberam a primeira aplicação do imunizante, fabricado pelo laboratório chinês Sinovac.

A Conmebol recebeu a doação de 50 mil doses da vacina e ofereceu à clubes e seleções da América do Sul que estejam disputando torneios internacionais.

A vacinação para equipes brasileiras está sendo realizada no exterior, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) prevê que caso os imunizantes entrem no Brasil, serão encaminhados ao SUS.

Volta e duelo com a Chape

De volta do Paraguai, o Atlético dará folga aos jogadores apenas na manhã de sexta e voltará a treinar já parte da tarde.

No sábado e no domingo o Alvinegro trabalhará novamente no período vespertino.

Na segunda, o compromisso é em campo, diante da Chapecoense, no Mineirão, às 20h, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.