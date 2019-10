A denúncia de desvio de dinheiro no departamento jurídico do Cruzeiro, divulgada no programa Esporte Espetacular, na TV Globo, na manhã deste domingo (13), será assunto no Conselho Deliberativo do clube. Pelo menos é o que garante José Dalai Rocha, o vice-presidente da pasta.

Em contato com o Hoje em Dia, Dalai Rocha disse que ao assistir a reportagem ficou "perplexo" com o conteúdo apresentado. E que por isso o assunto será tema de conversas iniciais entre ele e o presidente do Conselho Zezé Perrella.

"Assisti (a reportagem do Esporte Espetacular) e vi tudo com muita perplexidade. Ainda não consegui contato com o Zezé Perrella, que agora está como gestor do futebol, mas ainda é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele está em Chapecó com a delegação. Assim que conversar com ele verei o que será feito pelo Conselho", disse.

De acordo com Dalai Rocha, o Cruzeiro, antes mesmo da reportagem ter sido veiculada pela TV Globo, já havia iniciado um processo intenso de reformulação. E que esse episódio poderá, quem sabe, adiantar outras mudanças no clube.

Perguntado sobre uma possível saída de Fabiano de Oliveira Costa, pelo menos até que os fatos sejam esclarecidos, Dalai Rocha não confirmou. Porém, também não negou que isso possa acontecer.

Nas últimas semanas dois dirigentes do alto comando cruzeirense foram desligados do clube. O então diretor geral Sérgio Nonato saiu no dia 4 de outubro, seguido por quem deixou o cargo de vice-presidente de futebol, Itair Machado, no dia 10.

O outro lado

O advogado Fabiano de Oliveira Costa, atual diretor jurídico do Cruzeiro e um dos investigados pela Polícia Federal, emitiu nota pública neste domingo e se defendeu das acusações.

Fabiano Costa disse que provará sua inocência e que nunca recebeu dinheiro de Ildeu da Cunha Pereira, advogado e conselheiro do Cruzeiro, que também está citado nas investigações.

