O Fluminense não digeriu bem o acerto do volante Allan com o Atlético. Apresentado nesta quinta-feira (9) na Cidade do Galo, o jogador vestiu a camisa do Tricolor no ano passado e, destaque como melhor passador do Campeonato Brasileiro, ganhou força no mercado da bola.

Durante entrevista coletiva nas Laranjeiras, nesta sexta (10), o presidente do Tricolor Márcio Bittencourt revelou que enviará o caso à Fifa, por se sentir desrepeitado pelo clube mineiro, já que afirma ter tido a palavra de Allan de que gostaria de seguir no Rio de Janeiro também nesta temporada.

"Antecipo que hoje, no final do dia, vamos notificar o Liverpool, o atleta e o Atlético com cópia pra Fifa. Minimamente foi uma conduta antiética. Negociação paralela com duas instituições, jogando o preço para cima. Nenhuma mágoa do Allan. Vamos buscar nossos direitos, se é que a gente vai ter reconhecimento que houve conduta antiética do clube inglês", disse Bittencourt.

Durante a apresentação no Atlético, Allan disse que em nenhum momento teve outra opção. Que, desde o dia em que desembarcou em BH, tinha certeza que seria anunciado pelo alvinegro. Além disso, disse que foi seduzido pelo projeto apresentado pelo diretor de futebol Rui Costa.

Reposta do Atlético

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com Lásaro Cunha, vice-presidente do Atlético e também diretor jurídico do clube mineiro. Segundo ele, o Atlético cumpriuas regras mais elementares para a realização do negócio, tanto com o Liverpool, quanto com o jogador.

"O Fluminense não fazia parte do negócio. O contrato de empréstimo já havia vencido. Em relação à ameaça do presidente do Fluminense, talvez a gente atribua muito mais a uma graça, uma ironia. Mas aqui isso aqui no Atlético isso não cola. Aqui nós temos consistência nas nossas tratativas. Soa quase como uma brincadeira. Ele não deve estar falando sério. Não é possível!", comenta o dirigente.

"E se no futuro, o Fluminense quiser uma assessoria jurídica para resguardar seus direitos em futuras contratações, pode nos consultar. Quem sabe não podemos ajudar?", finaliza.