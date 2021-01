Comandante do Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga já vestiu a camisa do Atlético e, há exatos 20 anos, fazia sua estreia pelo Alvinegro de Minas Gerais, no empate em 2 a 2 com o Villa Nova, em jogo válido pelo Estadual.

Em 24 jogos no comando do Galo, Abel acumulou 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Contudo, apesar dos mais de 60% de aproveitamento, o treinador não durou muito tempo na função. Sem nenhum título conquistado, o carioca de 68 anos foi demitido logo após o 2 a 2 com o Goiás, em 18 de abril.

Uma passagem de pouco mais de três meses, que não deixou saudades nos atleticanos. Com 53 pontos na atual edição do Brasileiro, ele está na cola de Fernando Diniz, do São Paulo, e tenta se afastar cada vez mais de Sampaoli, do Atlético, em busca do bicampeonato da competição mais importante do país. Em 2012, ele ergueu o caneco comandando o Fluminense; naquele ano, inclusive, o Galo ficou com a segunda colocação.