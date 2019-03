Mal terminou o jogo em Varginha e o Atlético reclamou da atuação do VAR, responsável pela anulação de dois gols do alvinegro e decisivo na expulsão de Zé Welison, que ficará de fora do jogo de volta, no dia 7 de abril, no Mineirão.

O vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido da Cunha, pediu mais transparência, com acesso às conversas entre o árbitro de campo e o de cabine do VAR. Para ele, o Atlético vem ponderando sobre o risco de se criar um árbitro oculto. "Se não tiver critério de protocolo e transparência do VAR, vamos transformar isso em um perigo para a arbitragem", ressaltou.

O técnico Levir Culpi, durante a coletiva logo após o jogo, afirmou que a tecnologia é uma ferramenta que veio para melhorar, não pode piorar o jogo. "Não estamos ainda com domínio do VAR, mas temos que dar tempo para melhorar", pontuou, ressaltando também que ganhar injustamente não é legal.

Polêmicas à parte, Levir avaliou que o time jogou para vencer e, por muito pouco, não saiu com a vitória. "O time deles é bem montado e a nossa obrigação agora é vencer em casa", enfatizou o técnico, lembrando que, mesmo com a expulsão de Zé Welison, a equipe não perdeu o controle da partida.

O foco do Atlético, agora, é o jogo pela Libertadores na quarta-feira contra o Zamora, da Venezuela, pela terceira rodada do Grupo E. "A dificuldade é muito maior, mas estaremos firmes para essa partida em busca da classificação para a Libertadores", disse Levir, que espera casa cheia. "Vamos fazer uma festa novamente", convocou a torcida.