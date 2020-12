Morreu, na manhã deste domingo (13), o segundo vice-presidente do Cruzeiro, Biagio Teodoro Peluso, vítima de complicações da Covid-19.

A diretoria da Raposa decretou luto oficial de três dias em todas as sedes do clube, com bandeira hasteadas a meio mastro.

Peluso assumiu a diretoria executiva do clube estrelado em junho, ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues e do primeiro vice-presidente Lidson Potsch. Biagio já tinha sido vice-presidente da instituição entre 2006 e 2011.

No comunicado sobre o falecimento do dirigente, o Cruzeiro desejou ainda muita força aos familiares e à comunidade celeste, afirmando que a morte de Biagio é uma grande perda cruzeirense.