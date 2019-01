A última semana de 2018 foi traumática para o técnico do atletismo do Cruzeiro, Alexandre Minardi, que às vésperas da prova mais importante do ano, à Corrida de São Silvestre, teve que avisar aos atletas sobre o fim de um projeto de mais de três décadas. Cercada de polêmicas, o fim dessa modalidade esportiva no clube pode não ser oficializado.

Quem comenta isso são os vice-presidentes do Cruzeiro, Hermínio Lemos, e Ronaldo Granata. Em entrevista após à Missa em Ação de Graças pelos 98 anos do Cruzeiro, tanto o primeiro vice-presidente como o segundo citaram que o anúncio sobre o fim do atletismo não passou de um “mal-entendido”

“Eu não acredito que será o fim do atletismo do Cruzeiro. Acho que houve um desencontro de informações. O Cruzeiro tem muito orgulho pelo seu atletismo, todos os esportes especializados, e nosso presidente Wagner Pires de Sá, com certeza, vai trabalhar para que o atletismo continue”, afirmou Hermínio Lemos, primeiro vice-presidente, e que cuida da parte administrativa do clube.

O segundo vice-presidente, Ronaldo Granata, seguiu a mesma linha de raciocínio de Hermínio.

“Vou repetir o que o Hermínio falou. teve um desencontro de informações. Isso tudo vai ser resolvido. Tenho certeza que o presidente vai se empenhar pessoalmente nesta questão, ele que é apoiador do atletismo e outras modalidades que temos no Cruzeiro. Eu torço para que sim (o atletismo continue) e vou ter outra conversa com ele (Alexandre Minardi) para que o que for possível ajudar para poder continuar. Estou na esperança e muito otimista quanto ao atletismo”, explicou.

Desculpas

O técnico Alexandre Minardi, responsável por tornar público o fato da possibilidade do fim do atletismo, e citar o diretor-geral Sérgio Nonato como o responsável pela decisão, gravou um vídeo em São Paulo, no Conselho Técnico da São Silvestre.

Essas imagens viralizaram nas redes sociais e geraram uma enxurrada de críticas por parte da torcida, o que desagradou à cúpula cruzeirense.

E por tudo o que falou e ficou registrado nas filmagens, Minardi se desculpou.

“Estou muito triste pelo fim do atletismo no Cruzeiro, porque sou cruzeirense apaixonado de coração, mas vim, à missa porque jamais vou deixar de ser cruzeirense. Quero que todos saibam que sou muito grato ao Cruzeiro, por tudo, pelo nome que tenho hoje, e estou fazendo de tudo para diretoria reverter essa situação (fim do atletismo). Eu sei que errei na minha fala em São Paulo. Venho aqui humildemente pedir desculpa ao Sérgio Nonato, diretor-geral do Cruzeiro. Também peço desculpa ao presidente Wagner, sua esposa, Fernanda São José, enfim, todos que se sentiram ofendidos. Reconheço meu erro, não deveria ter falado aquilo, mas naquela hora, qualquer pessoa no meu lugar, desabafava. E ali desabafei, falei coisas que não deveria ter falado. Eu fiz besteira, não deveria ter falado aquilo que falei no Congresso Técnico da São Silvestre”, disse Minardi, que prometeu conversar com a diretoria.

“Estou aqui com uma carta e vou entregar pessoalmente ao Hermínio Lemos, para que ele entregue ao presidente Wagner Pires de Sá. Hoje me sinto ex-treinador do Cruzeiro. Estou até emocionado. Mas creio que há uma possibilidade grande de se reverter a situação. Conversei com várias pessoas, torcida, conselheiro, todo mundo a meu favor (...)O atletismo é tudo na minha vida.”, disse.