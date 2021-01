Protagonista nos principais títulos da história recente do Atlético e no clube desde 2012, quando trocou o Grêmio para se tornar uma espécie de "santo" para os alvinegros, o goleiro Victor completa 38 anos nesta quinta-feira (21). Outrora herói, hoje ele amarga ser o terceiro goleiro do elenco.

Com 423 partidas disputadas pelo Galo, Victor marcou seu nome na memória dos torcedores. Com o vínculo se encerrando em 28 de fevereiro, ele ainda não sabe se permanecerá ou se o casamento será desfeito após quase 10 temporadas.

Renovação por mais um ano? Aposentadoria? Cargo diretivo no clube? Respirar novos ares e defender outra camisa? Estas são as perguntas que são feitas enquanto clube e jogador não se pronunciam sobre o futuro daquele que, para muitos, é o maior goleiro da história do Atlético.