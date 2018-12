O goleiro Victor revelou que recebeu uma sondagem para defender o São Paulo em 2019. Entretanto, o camisa 1 do Galo descartou a possibilidade de se transferir para o time paulista, e reafirmou o desejo de permanecer na Cidade do Galo, e se aposentar atuando com a camisa alvinegra.

Em entrevista à TV Globo, o goleiro confirmou que seu nome entrou na pauta do Tricolor do Morumbi, que ainda não definiu quem será o titular da meta na próxima temporada.

“Realmente houve essas sondagens, mas também é algo que está sendo tratado diretamente com meu empresário, mas nada de concreto, oficial. O momento é de recuperar as energias para o ano que vem, um ano importante, de Libertadores. Então, nada mais importante que você chegar bem em janeiro para fazer uma boa temporada”, pontuou.

Com a negativa de Victor, a tendência é que o São Paulo confirme a contratação do goleiro Tiago Volpi, que atua pelo Querétaro, do México, e que se destacou com a camisa do Figueirense, quando atuava no futebol brasileiro.

Aposentadoria no Galo

O camisa 1 do Atlético também comentou sobre a possibilidade encerrar a carreira no clube onde tem status de ídolo, e a alcunha de “São Victor” criada pela torcida.

“Acho que no futebol e na vida não existe ninguém intocável, ninguém tem cadeira cativa em seus cargos, sejam dentro do esporte, em empresas e outros cargos. Mas eu me motivo, trabalho bastante para manter essa condição de jogador que tenha essa identificação com o clube, de poder retribuir todo o carinho que eu recebo do torcedor atleticano. Hoje, com 35 anos, é claro que a gente já começa a pensar na parte final da carreira, começa a fazer alguns planejamentos, mas estou feliz, pretendo cumprir esses dois anos de contrato. Se tudo se manter da forma que está acontecendo, seria, sim, muito interessante poder terminar minha carreira pelo Atlético, que é um clube no qual tenho uma identificação, um carinho enorme, respeito, um clube que eu amo, de uma torcida que sempre me acolheu, me apoiou”, destacou o goleiro, que tem contrato com o Atlético até 2020.

Victor chegou ao Atlético em 2012, e já soma 385 partidas pelo clube. Com a camisa alvinegra o jogador conquistou o título da Copa Libertadores de 2013, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana de 2014, e dos Campeonatos Mineiros de 2013, 2015 e 2017.