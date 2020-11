Com futuros indefinidos no Atlético, o goleiro Victor e o atacante Diego Tardelli tiveram os contratos prorrogados com o clube, assim como aconteceu com outros jogadores que tinham vínculo até dezembro desta temporada.

Terceira opção no atual elenco alvinegro, o arqueiro apelidado de "Santo" pela torcida, principalmente após as conquistas da Libertadores, em 2013, e da Copa do Brasil e Recopa, em 2014, não sabe como será o 2021.

Tardelli, por sua vez, recupera-se de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, após sofrer grave lesão durante um jogo-treino contra o América, realizado na Cidade do Galo no período em que o futebol estava paralisado no país. O atacante, contratado junto ao Grêmio, é visto como boa opção para o setor ofensivo, principalmente por parte da torcida, mas ainda também não sabe se permanecerá.

Durante a coletiva realizada nesta quinta-feira (12), na sede do clube, o presidente Sérgio Sette Câmara revelou ter estendido o contrato da dupla, mas deixou a "batata quente" nas mãos do sucessor. Sette não será candidato à reeleição para o próximo triênio (2021-23).