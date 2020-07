Em live de apresentação do novo uniforme do Atlético na TV Galo, no YouTube, neste domingo (19), o clube exibiu as camisas de goleiro. Confira na galeria abaixo.

"Achei linda, que traga grandes defesas e conquistas. Muito bem representado para levantar (o troféu d)o título do Brasileiro com essa camisa. Todas as camisas estão muito bonitas. Ela parece muito confortável, mais leve. Ficou maravilhosa", afirmou o goleiro Victor.

O 'santo' espera que o novo traje traga sorte ao time já no dia 26, domingo, contra o América, pelo Mineiro. "Esperamos colocar em prática tudo que temos trabalhado para o jogo do próximo fim de semana", disse.