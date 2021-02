As homenagens ao goleiro Victor continuaram após o triunfo por 3 a 0 sobre a URT, no Mineirão. Neste domingo (28), ele assistiu no gramado a um vídeo dedicado a ele, recebeu uma placa do presidente Sérgio Coelho e colocou as mãos na calçada da fama do estádio.

"Gostaria de ver esse Mineirão pulsando com 60 mil pessoas. Mas tenho certeza que os torcedores estavam em casa apoiando, mandando boas vibrações e acima de tudo agradecendo por tudo que vivemos nesses quase nove anos", disse o arqueiro.

Ele recebeu ainda os cumprimentos do mandatário alvinegro.

"Por tudo que você fez até hoje para o Galo e principalmente pelo empenho e profissionalismo, muito obrigado", disse Coelho.