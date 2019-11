Maior goleiro da história do Atlético, pela participação decisiva na conquista da Copa Libertadores de 2013, Victor volta a ser relacionado para uma partida do clube quatro meses após sua última participação. Ela aconteceu em 17 de julho na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Indendependência, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar do resultado favorável, o Galo foi eliminado da competição, pois na ida, no Mineirão, tinha sido goleado por 3 a 0, num clássico em que o rival abriu o marcador num lance em que Victor falhou. No Horto, ele voltou a errar, também num gol de Pedro Rocha, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlético, mas o lance foi anulado pelo VAR, pois aconteceu uma falta de Marquinos Gabriel sobre Fábio Santos no nascimento do ataque cruzeirense.

Na partida seguinte, o garoto Cleiton, cria da base atleticana, assumiu o gol, pois Victor pasou a tratar de uma tendinite no joelho esquerdo que estava claramente atrapalhando o seu desempenho nos jogos.

O clube não determinou um prazo para o retorno de Victor, mas as boas exibições de Cleiton acabaram ajudando no processo, pois não foi necessária uma pressão para uma volta antecipada, como já aconteceu com outros jogadores e até mesmo com o próprio goleiro, em 2017, quando ele se recuperava de uma lesão no ombro sofrida nas férias.

Fisicamente, Victor ainda não está nas condições ideais, mas voltar a participar dos jogos faz parte do processo de recuperação.