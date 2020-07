Único time do interior a disputar todas as edições do Módulo I do Campeonato Mineiro neste formato atual, que começou a ser adotado em 2004, o Villa Nova pode ser rebaixado ao Módulo II neste domingo (26). Para que isso aconteça, basta um empate do Coimbra diante do Tombense, em partida que será disputada às 21h30, no Estádio Independência, fechando a 10ª rodada da competição.

Para se manter vivo, o Leão, que recebe a equipe de Contagem na última rodada, no Castor Cifuentes, na próxima quarta-feira, precisa de uma vitória do Tombense. O time de Tombos se garante nas semifinais até com um empate, mas vencendo, caso o América não ganhe o clássico contra o Atlético, às 16h, também no Independência, assume a liderança do Campeonato Mineiro.

O Uberlândia, apesar da vitória, está matematicamente fora da briga pelas semifinais. Isso foi provocado pela vitória do Cruzeiro sobre a URT por 3 a 0, no Mineirão.

No Parque do Sabiá, Fábio Alves abriu o placar para o Uberlândia, aos 18 minutos do primeiro tempo. Logo aos quatro da segunda etapa, Laércio empatou para o Villa Nova, mas o time da casa chegou à vitória com Erick, aos 33 minutos.

Salvação

Na outra partida que marcou a retomada do Campeonato Mineiro, o Boa Esporte afastou qualquer risco de rebaixamento vencendo o Patrocinense, por 1 a 0, no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. O gol foi marcado por Marcos Paulo, aos seis minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Patrocinense, que ainda sonhava com uma vaga nas semifinais, ficou matematicamente fora da briga.