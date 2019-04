O Atlético foi derrotado por 2 a 1 para o Cruzeiro, nesse domingo (14), no Mineirão, pela primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro.

Para conquistar o título do Estatual, o Galo tem que vencer no segundo duelo da decisão, no próximo sábado, em local ainda a ser definido.

Acionado durante a partida, na vaga de Cazares, lesionado, o meia Vinicius analisou o primeiro round da disputa com o rival, e mostrou confiança no poder de reação do time fazendo questão de destacar a importância que a torcida pode ter no próximo fim de semana.

"Final, clássico, casa cheia. A gente sempre espera um jogo assim, equilibrado, brigado. Teremos a semana cheia para trabalhar, corrigir os erros. Aqui ou no Independência, vai ser casa cheia. Tenho certeza que nossa torcida vai nos empurrar para a gente conseguir o título".